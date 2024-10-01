Ümraniye Reşipaşa’da elektrik kesintisinin ne zaman biteceği belli oldu

01 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:10

1 Ekim Salı günü İstanbul Ümraniye'de meydana gelen arızalar sonucunda ekipler çalışmalara başladı. Erken saatlerde başlayan çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek araştırdı.

Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan elektrik kesintisi​ henüz sona ermedi. İstanbul​'un birkaç ilçesinde hakim olan elektrik kesintisinde son durum bilgisi de paylaşıldı.

1 Ekim günü Ümraniye​'de bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Salı günü sabah saatlerinde başlayan elektrik arızasında çalışmalar sürüyor.

REŞİTPAŞA, NENE HATUN, AKDENİZ, MUAMMER AKSOY, 23 NİSAN, ERHAN, AHKAM, YAY, ORTANCA, KARGI, SIRT, HAVUZ, KANAAT, DERE bölgelerinde 10.00'da başlayan arıza 18.00'e kadar devam edecek.

CEMİL MERİÇ, DEYYAN sokakta ise anlık çalışma gerçekleşiyor. Kısa sürede bitmesi planlandı.

1 EKİM KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün CAFERAĞA, DR. ESAT IŞIK, FİKİRTEPE, ADİLBEY, CAFERAĞA, KUZU KESTANE, GÖZTEPE, TANZİMAT bölgelerinde arıza anlık olarak meydana geldi. Ne zaman biteceği henüz belli olmadı.

BAYAR, DEĞİRMEN bölgelerinde 09.30'da başlayan arıza ise 17.30'a kadar devam edecek.

ATAŞEHİR​'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

1 Ekim günü Ataşehir'de AKDENİZLİ, ELMAS, NİLAY, MİNE bölgesindeki kesinti 18.00'e kadar sürecek.

MEVLANA, MİNE, ATATÜRK, YAKUT, MİMAR SİNAN, YAKUT sokaklarında ise ne zaman sona ereceği netleşmedi.

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 EKİM

Çekmeköy'de YILMAZ, ÇİÇEK, EMEK, MİMAR, ÖZGÜRLÜK, KENAN, YEŞİLYURT, ÇETİN, AKAY, GURBET, AHUDUDU, ERİK, KELEBEK, UYSAL, PAŞAZADE, ŞENLİK, DEMOKRASİ, ÇİL, ADNAN KAHVECİ, FATİH SULTAN MEHMET, ÇELTİK, GÜLÇİN, BRONZ, SEFA, ÇIRA, KANDİLCİ, ÇALIKUŞU, ÇAĞDAŞ, SÖĞÜT, YONCA, GÜLESER, GURUR, ZAMBAK, CANAN, SEVGİ, ÇİLEK, AHLAT, REZENE, ALUÇ, GÜLNAR, CEMRE, ARI, KUŞBURNU, GÜLAÇ, ŞADIRVAN bölgelerinde arıza 17.00'ye kadar sürecek.