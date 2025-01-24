Ümraniyespor – Şanlıurfaspor maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

24 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:05

Trendyol 1. Lig'de bu akşam Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırırken saati ve muhtemel ilk 11'i belli oldu.

Bu akşamın maç programı belli oldu 24 Ocak

Bu akşamın maç programı belli oldu 24 Ocak

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken bu akşamın programı belli oldu. Bugün 20.00'de Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor​ mücadele edecek.

ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de gerçekleşecek olan müsabakaya kısa süre kaldı. Stadyumdan izlemek isteyenlerin yanında canlı olarak televizyon ekranlarında da izlenecek.

24 Ocak günü oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, TRT Spor​, Bein Sports 2 ekranlarından izlenebilecek.

ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Şanlıurfaspor'un muhtemel 11'i arasında yer alan isimler şöyle:

Erzhan Tokotaev, Urie-Michel Mboula, Fatih Eren, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Amar Begić, Burak Can Çamoğlu, Reagy Baah Ofosu, Ahmet Gökbayrak.