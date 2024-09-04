Umut Avcı beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

04 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:37

Ailecek Şaşkınız ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Umut Avcı bir süre önce beyninde pıhtı atması sonucunda hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Ünlü oyuncunun kötü haberi Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından duyuruldu.

UMUT AVCI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

44 yaşındaki ünlü oyuncu Umut Avcı kaldırıldığı hastanede beynine pıhtı atması nedeniyle alındığı yoğun bakımda bugün (4 Eylül 2024) hayatını kaybetti.

SAKM tarafından yapılan duyuruda "İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız UMUT" ifadeleri yer aldı.

UMUT AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Umut Avcı, 24 Şubat 1980 yılında Edirne'de dünyaya geldi.

Esaretin Bedeli, Takım Çantası, Sürüden Ayrılan Geyikler, Orijinal Kopya ve Guguk Kuşu gibi birçok tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu, TRT1 ekranlarında yayınlanan "bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Ünlü oyuncunun oynadığı yapımlar arasında Hep Yek 2, Ver Kaç, Ailece Şaşkınız gibi yapımlarda bulunuyor.

UMUT AVCI CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?

Ünlü oyuncunun cenaze namazı Edirne Eski Cami'nde ikinci namazına müteakip kılınacak.