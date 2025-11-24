Menü Kapat
Union Saint Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak olan Galatasaray - Union Saint Gilloise maçına geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Union Saint-Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı sorularının cevapları araştırılıyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Union Saint-Gilloise'nin son 10 maç istatistikleri gündem oldu.

Union Saint Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak
'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından hangi ülkenin, nerenin takımı sorularının cevapları merak ediliyor.

Union Saint Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

UNİON SAİNT-GİLLOİSE HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Union Saint-Gilloise, 1 Kasım 1897 yılında 'da kuruldu. Sarı-lacivert renklerini kullanan takım iç saha maçlarını 9 bin 400 kişi kapasiteli Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynuyor.

Belçika'nın 1. ligi olan Belçika Pro League'de mücadele eden Union Saint-Gilloise tarihi boyunca 12 Pro League şampiyonluğu kazandı. 4 Beker van Belgie, 1 Belgische Supercup şampiyonluğu bulunan Union Saint-Gilloise tarihi boyunca 'nin lig aşamasında ilk kez 2024-2025 sezonunda mücadele etme hakkı kazandı.

Union Saint Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

UNİON SAİNT-GİLLOİSE SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Union Saint-Gilloise Belçika Pro League'de kapsamında oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon Belçika Pro League'de 36 puanla 1. sırada yer alan Union Saint-Gilloise en yakın rakibi Club Brugge'a 4 puan fark attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon ilk 4 haftada sırayla PSV, Newcastle United, Inter ve Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. 'nde sadece PSV karşısında galibiyet alan Union Saint-Gilloise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

Belçika ekibinin Devler Ligi'nde oynadığı maçların skorları şöyle:

  • PSV - Union Saint Gilloise 1:3
  • Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4
  • Union Saint-Gilloise - Inter 0:4
  • Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise 3:1
