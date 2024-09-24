Union SG Belçika'da kuruldu ve kendi liginde 12. sırada yer alıyor

24 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:55

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe bu hafta Union SG ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde Union SG nerenin takımı, puan durumu konuları yer aldı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Union SG'nin nerenin takımı olduğu ve ligdeki puan durumu merak ediliyor.

UNİON SG NERENİN TAKIMI?

Union SG 1 Kasım 1897 yılında Belçika'nın Brüksel şehrinde bulunan Saint-Gilles bölgesinde kuruldu.

9 bin 400 kişilik Joseph Marien Stadyumu'nda maçlarını oynayan takım 1904 ve 1935 yılları arasında toplam 11 Belçika şampiyonluğu kazandı.

Mavi ve sarı renklere sahip olan takım 1973'te birinci ligden düştü ve 48 yıl sonra 2021'de tekrardan çıktı.

UNİON SG'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Union SG'nin 11 Belçika Pro Lig, 3 Belçika Kupası, 1 Belçika Süper Kupası ve 4 Belçika 2. Lig kupası bulunuyor.

UNİON SG PUAN DURUMU, KAÇINCI SIRADA?

Union SG, Belçika Ligi'nde 10 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Son oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet bulan Union SG 2024-2025 sezonuna kendi liginde iyi bir başlangıç yapmadı.