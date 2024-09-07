Üniversite ders kayıt tarihi her kurumda farklılık gösteriyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:18

8-9 Haziran'da yapılan TYT ve AYT sınavlarının ardından öğrenciler kazandıkları okullara kayıt yaptırdı. Kayıtlanmayla beraber ders seçim ve kayıtlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Tercih işlemleri sona erdi ve öğrenciler kayıt olmaya hak kazandığı okullara 19-23 Ağustos aralığında kayıt yaptırdı. Elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos'ta tamamlandı ve gözler ders kayıt tarihine çevrildi. ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Yeni eğitim ve öğretim yılı kısa süre içerisinde başlarken geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçları da açıklandı. Elektronik kayıt işlemleri sona erdi, öğrenciler ders kayıt tarihlerini bekliyor. Ders kayıt tarihleri her üniversitede farklı tarihte olurken okulun resmi sitesi veya akademik takviminden tam tariha ulaşabilirsiniz. YKS EK TERCİH NE ZAMAN SON? Geçtiğimiz günlerde başlayan ek tercih sürecinin bitiş tarihi 11 Eylül 23.59 olarak belirlenirken ödemeler 12 Eylül 23.59'a kadar alınabilecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre boş kontenjanları görebilecek ve 24 tercih hakkını doldurabilecek. İlgili Haberler Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi? MİT hakkında merak edilen sorular ve cevapları!