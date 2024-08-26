Üniversite ek yerleştirme tercihlerinin eylül ayında yapılması bekleniyor

26 Ağustos 2024 13:54 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:17

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınavının yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Mazeretli kayıt başvurularının da sona ermesinin ardından üniversite ek yerleştirme tercihlerinin başvurularının başlaması bekleniyor.

Geçen sene eylül ayında başlayan üniversite ek yerleştirme tercihlerinin bu yılda aynı tarihte başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

İlk yapılan merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ek tercihte başvuruları alınmayacak.

Sadece tercih yapan ve sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleştirilmeyen adaylar başvuru yapabilecek.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Üniversitelerin kayıtların ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirmesi gerekiyor.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra üniversite ek yerleştirme tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesinden gerçekleştirilecek.