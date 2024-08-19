Üniversite elektronik kayıtları 21 Ağustos'a kadar sürecek
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 08:46 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:00
8-9 Haziran'da uygulanan YKS sınavının ardından sonuçlar da erişime açıldı. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar ise üniversite elektronik kayıtlarının ne zaman başladığını araştırırken nasıl, nereden yapılır gündeme geldi. YKS üniversite kayıtları bugün itibarıyla başlıyor.
Milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS üniversite e kayıt yer alırken saat kaçta başladığı merak konusu olurken kayıt için gerekli olan belgeler de araştırılıyor.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
19 Ağustos itibarıyla üniversite kayıt işlemleri başlarken 23 Ağustos'a kadar devam edecekken saatine dair bilgilendirme yapılmadı.
Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos aralığında alınacak.
E DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Üniversiteye yerleşen adaylar e- Devlet üzerinden elektronik kayıtlarını gerçekleştirecek. Kimlik Doğrulama Sistemi işlemlerinin ardından
"e-Hizmetler" kısmının ardından "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" altında yer alan "Üniversite E-Kayıt" butonuna tıklayınız.
Kaynak: TGRT Haber