Üniversite elektronik kayıtları 21 Ağustos'a kadar sürecek

19 Ağustos 2024 08:46 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:00

YKS şampiyonları 9.kez Medipol’ü tercih etti

YKS şampiyonları 9.kez Medipol’ü tercih etti

Milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS üniversite e kayıt yer alırken saat kaçta başladığı merak konusu olurken kayıt için gerekli olan belgeler de araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

19 Ağustos itibarıyla üniversite kayıt işlemleri başlarken 23 Ağustos'a kadar devam edecekken saatine dair bilgilendirme yapılmadı.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos aralığında alınacak.

E DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Üniversiteye yerleşen adaylar e- Devlet üzerinden elektronik kayıtlarını gerçekleştirecek. Kimlik Doğrulama Sistemi işlemlerinin ardından

"e-Hizmetler" kısmının ardından "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" altında yer alan "Üniversite E-Kayıt" butonuna tıklayınız.