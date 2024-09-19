Üniversite hazırlık sınıfında ders seçimi yapılması gerekmiyor

19 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:16

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının tamamlanmasıyla beraber hazırlık sınıfına gidecek olan öğrenciler ders kaydı yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı.

Kazandığınız bölümün dilini öğrenmeniz için 1 sene boyunca uygulanan hazırlık sınıfı, üniversiteye gidecek olan öğrenciler için uyum sağlamaya yardımcı oluyor.

Bölümü İngilizce olan adaylar, 1 yıl boyunca İngilizce dilini öğrenmek için derslere gidiyor.

HAZIRLIK SINIFINDA DERS SEÇİMİ VAR MI?

YKS​ sonuçlarının ardından öğrenciler hangi okulu ve bölümü kazandığını öğrendi. Dil becerilerinin gelişmesi ve yabancı dil işlenecek olan derslerin daha rahat bir şekilde öğrenilmesi adına dersler veriliyor.

Öğrencilerin eğitim seviyesine göre sınıflarda gerekli dersler programı önceden belirleniyor. Bu nedenle hazırlık sınıfında öğrencinin ders seçimi yapmasına gerek olmuyor.

HAZIRLIKTA DERS KAYDI YAPILIR MI?

Hazırlık sınıflarında işlenecek olan ders programı ve konular önceden belirlendiği için adayların herhangi bir ders kaydı yapmasına gerek kalmıyor.

Öğrenciler seviyesine uygun olarak bölümünün diline dair eğitim alıyor ve ardından lisans bölümünün derslerine geçiş yapıyor.

ÜNİVERSİTE​ DERS SEÇİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçları açıklanınca adaylar hangi bölüme gideceğine ulaşabildi. Heyecanla okullarının açılmasını bekleyen öğrencilerin ders seçimi tarihi okuluna bağlı oluyor.

Her üniversitenin derslere başlama tarihi farklı olmasından dolayı ders kaydı tarihleri de değişkenlik gösteriyor. Kazandığınız okulun internet sitesinde yer alan duyuruları ve akademik takvimi yakından takip ederek ders seçim tarihlerine ulaşabilirsiniz.