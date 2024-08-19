Üniversite kayıt için gerekli olan belgeler arasında diploma ve 12 adet fotoğraf yer alıyor

19 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:15

Yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından milyonlarca öğrenci kayıt işlemlerini yapmaya başlıyor. Üniversite kaydı için ne gerekli 2024 merak edilirken e devlet üzerinden elektronik kayıtlar gerçekleştirilebiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2024-YKS süreci tamamlanırken adaylar e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden kayıtlarını yapılabilecek.

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

ÜNİVERSİTE E KAYIT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

e- Kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos'ta sona ererken saat hakkında bilgilendirme yapılmadı.

Kayıt işlemleri bugün başlıyor ve 23 Ağustos'a kadar devam ediyor.

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN ÖSYM 2024?

Bugün itibarıyla başlayan kayıt süreci 23 Ağustos'ta sona erecek ve ardından boş kontenjanlar netleşecek.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar erişime açılırken herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapacak.