Üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlarken YKS tercih sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor

13 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:04

YKS tercih işlemleri 4 Ağustos’a kadar devam edecek

YKS tercih işlemleri 4 Ağustos’a kadar devam edecek

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında adaylar tercih işlemlerini tamamladı. 2024 yılında haziran ayında gerçekleşen sınavla beraber tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı da gündeme geldi.

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI 13 AĞUSTOS 2024?

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavında tercih dönemi sona erdi.

Adaylar, 19-23 Ağustos tarihlerinde kayıt yaptıracak bu nedenle tercih sonuçlarının 19 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Henüz tam bir tarih bilgilendirmesi yapılmazken 1-2 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

YKS KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK, NASIL?

Üniversite kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 19-21 Ağustos aralığında yaparken kayıt hakkı kazananlar istenilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresinde okula başvuru yapacak.

Kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybederken elektronik kayıt yapanlar üniversiteler tarafından belirlenen belgeler ile açıklanan tarihe göre işlemlerini yapacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Normal takvimde 2 Ağustos günü sona ermesi beklenen tercihler 4 Ağustos'a kadar uzatılırken süreç sona erdi. Üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlarken tercih sonuçlarının da önümüzdeki birkaç gün içinde erişime açılması bekleniyor.