Üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi ile birlikte üniversite kayıt tarihleri de merak konusu oldu. 2025 YKS tercihleri Ağustos ayında tamamlanacak ve sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

2025 YKS tercihleri 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt ve ek yerleştirme takvimleri de duyurulacak.

2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemlerinin Ağustos ayının son haftası yapılması bekleniyor.

Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILACAK?

Elektronik kayıt (e-Kayıt) işlemleri e-Devlet platformu üzerinden kolayca yapılabilecek.

Bu sayede öğrenciler, üniversitelere gitmeden kayıtlarını tamamlayabilecekler.

Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar, yerleştikleri üniversitenin belirlediği kayıt merkezlerine, ÖSYM tarafından açıklanan tarihler içinde bizzat başvurabilecek.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

Ek yerleştirme tarihleri ve başvuru koşulları ayrıca duyurulacak.