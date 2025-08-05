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 | Erdem Avsar

Üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

Tercih sürecinin ardından sonuçlar açıklanacak ve ardından üniversite kayıt maratonu başlayacak. Öğrenciler ve veliler şimdiden kayıt sürecini araştırmaya koyuldu.

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Üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 23:17

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercih dönemi ile birlikte üniversite kayıt tarihleri de merak konusu oldu. 2025 YKS tercihleri Ağustos ayında tamamlanacak ve sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak.

Üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

2025 YKS tercihleri 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt ve ek yerleştirme takvimleri de duyurulacak.

2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemlerinin Ağustos ayının son haftası yapılması bekleniyor.

Kayıt tarihleri tarafından ilan edilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILACAK?

Elektronik kayıt (e-Kayıt) işlemleri e-Devlet platformu üzerinden kolayca yapılabilecek.

Bu sayede öğrenciler, üniversitelere gitmeden kayıtlarını tamamlayabilecekler.

Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar, yerleştikleri üniversitenin belirlediği kayıt merkezlerine, ÖSYM tarafından açıklanan tarihler içinde bizzat başvurabilecek.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

Ek yerleştirme tarihleri ve başvuru koşulları ayrıca duyurulacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt için hangi belgeler gereklidir?
Yüz yüze kayıt için gerekli belgeler üniversite tarafından ilan edilir. Genellikle kimlik fotokopisi, lise diploması veya mezuniyet belgesi, ÖSYM sonuç belgesi gibi belgeler istenmektedir. Üniversitenizin web sitesinden güncel belge listesini kontrol etmeniz önemlidir.
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