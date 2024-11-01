Üniversite öğrencileri ara tatil bekleyişinde: Tatil olacak mı?

01 Kasım 2024 09:42 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:46

Üniversitelere ara tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan ara tatil​ için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, yükseköğretim kurumlarında eğitime devam edenler için ara tatil durumunu sorguluyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ARA TATİL VAR MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olan ara tatil, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından hayata geçirilen ara tatil uygulaması, yükseköğretim öğrencilerini kapsamıyor.

ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bazı üniversiteler vize ve final sınavları öncesi eğitime kısa bir süre ara veriyor. Bu nedenle öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.