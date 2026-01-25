Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?

Yükseköğretim alanında uzun süredir gündemde olan öğrenci affı düzenlemesinde kritik bir aşamaya gelindi. AK Parti tarafından hazırlanan ve toplam 25 maddeden oluşan kanun teklifinde, eğitim hayatı yarıda kalan üniversite öğrencilerine yeni bir geri dönüş yolu açılması hedefleniyor. Peki, üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler, öğrenci affından kimler yararlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 21:10

TBMM Grubu'nun yükseköğrenim öğrencilerine yönelik af düzenlemesini de içermesi beklenen 25 maddelik kanun teklifinde sona doğru yaklaşıldı.

Düzenleme hazırlanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversiteler Arası Kurul’un görüşleri de toplandı.

Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?

Hazırlanan teklif, özellikle ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitim hakkını yarım bırakmak zorunda kalan gençler için ikinci bir şans niteliği taşıyor.

Hazırlanan taslağın, Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin son halini alması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Yapılan planlamaya göre düzenlemeden yalnızca lisans seviyesindeki öğrenciler yararlanabilecek.

Ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mevcut aşamada kapsam haricinde kalabileceği konuşuluyor.

Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?

Af düzenlemesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin eğitimlerine neden ara verdiklerini resmi belgelerle belgelemesi zorunlu olacak.

Bu kapsamda; aile içi sorumluluklar, ekonomik kriz ve sağlık sorunları gibi nedenlerle eğitimine devam edemeyen öğrenciler öncelikli gruplar arasında yer bulacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.