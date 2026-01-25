Üniversite öğrencilerine af gelecek mi şartları neler kimler faydalanacak?

TBMM Grubu'nun yükseköğrenim öğrencilerine yönelik af düzenlemesini de içermesi beklenen 25 maddelik kanun teklifinde sona doğru yaklaşıldı.

Düzenleme hazırlanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversiteler Arası Kurul’un görüşleri de toplandı.

Hazırlanan teklif, özellikle ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitim hakkını yarım bırakmak zorunda kalan gençler için ikinci bir şans niteliği taşıyor.

Hazırlanan taslağın, Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin son halini alması bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Yapılan planlamaya göre düzenlemeden yalnızca lisans seviyesindeki öğrenciler yararlanabilecek.

Ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mevcut aşamada kapsam haricinde kalabileceği konuşuluyor.

Af düzenlemesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin eğitimlerine neden ara verdiklerini resmi belgelerle belgelemesi zorunlu olacak.

Bu kapsamda; aile içi sorumluluklar, ekonomik kriz ve sağlık sorunları gibi nedenlerle eğitimine devam edemeyen öğrenciler öncelikli gruplar arasında yer bulacak.