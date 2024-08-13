Üniversite online kayıt yapıp yerleşen ek tercih yapamaz! E kayıt ve 2. tercih detayları
13 Ağustos günü YKS tercih sonuçları açıklanırken adaylar üniversite sonuçlarına erişti. Kayıt yaptırmaya hak kazananlar ise e kayıt üniversite ne zaman, nereden yapılacak merak ederken kayıtlanma tarihleri belli oldu. Elektronik online kayıt ile ek tercih tarihlerinde adaylar işlemlerini gerçekleştirecek.
8-9 Haziran'da gerçekleşen TYT ve AYT sınavının sonuçları bugün itibarıyla erişime açılırken adaylar ek tercih tarihlerini araştırmaya başlarken e kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
ÜNİVERSİTE E KAYIT ONLİNE NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
13 Ağustos itibarıyla YKS sonuçları açıklanırken kayıt yaptırmaya hak kazananlar online e kayıt ile elektronik kayıt yapabilecek. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre ise 19 – 21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Merkezi yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.
Yerleşemeyen öğrenciler ise taban puanları ve kontenjanları dolmamış olan bölümler için başvuranlar, tercih yapmayanlar adaylar ek tercih yapabiliyor.
YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN OLACAK 2024?
Bugün açıklanan sonuçların ardından yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. Üniversite kayıtları 19-21 aralığında elektronik olarak yapılırken genel kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erecek.
Kayıtlanma işlemlerinin bitmesinin ardından ise ÖSYM tarafından ek tercih tarihleri duyurulacak.