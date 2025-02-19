Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Üniversiteler kar tatili olur mu ? İstanbul'da kar tatili

İstanbul'da etkili olan kar yağışı etkisini artırdı. Milyonlarca üniversite öğrencisi ise üniversitelerde kar tatili olur mu araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Şubat Perşembe günü okullarda eğitime ara verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversiteler kar tatili olur mu ? İstanbul'da kar tatili
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:48

AKOM ve MGM uyarılarına göre İstanbul'da kar yağışı 4 gün boyunca etkili olacak. Lise, ve ortaokul gibi okullarda eğitime kar engeli gelirken üniversitelerde kar tatili olur mu merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ OLUR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama üniversiteleri kapsamazken kararı rektörlükler verir. Buna göre üniversite tatil kararı okuldan okula değişkenlik gösterir.

Yarın üniversitelerde okulların tatil olup olmadığını üniversitenizden gelecek olan açıklamaları takip ederek öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERDE KAR TATİLİ VAR MI 20 ŞUBAT?

20 Şubat Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli yağış etkisini sürdürecek. Bu sebeple İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Üniversitelerde kar tatili olup olmadığı rektörlükler kararı ile belli oluyor.

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bugün İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim." açıklaması ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Üniversitelerde tatil kararı ise rektörlükler tarafından alınıyor. Bu sebeple okulunuzun tatil olup olmadığını resmi okul siteniz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KAR TATİLİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ Mİ?

MGM verilerine göre yarın megakentte İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yağış bugün ve yarın etkili olurken cuma günü de etkili olacak. Bugün Davut Gül, yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Üniversitelerin tatil durumu ise rektörlükler tarafından alınan karara göre belli oluyor.

YARIN HANGİ ÜNİVERSİTELERDE OKULLAR TATİL 20 ŞUBAT?

Bugün artış gösteren kar yağışı sonrasında üniversitelerde okulların tatil durumu da araştırıldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası tatil olan üniversitelere dair açıklama gündeme geldi. Kar tatili olan üniversiteleri okulunuzun resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.

YARIN ENGELLİLER İÇİN KAR TATİLİ GEÇERLİ Mİ?

MGM verilerine göre megakentte kar etkili olacak. Davut Gül tarafından gelen açıklamaya göre kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KAR TATİLİ HAMİLELERİ KAPSIYOR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü okullarda eğitime ara verilirken kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversiteler kar tatili var mı?
Üniversitelerde kar tatili durumu rektörlüklerin kararına bağlıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversiteler yarın tatil mi?
20 Şubat günü okullar tatil edilirken üniversitelerin durumu rektörlüklere bağlıdır.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.