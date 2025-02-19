Üniversiteler kar tatili olur mu ? İstanbul'da kar tatili

AKOM ve MGM uyarılarına göre İstanbul'da kar yağışı 4 gün boyunca etkili olacak. Lise, ve ortaokul gibi okullarda eğitime kar engeli gelirken üniversitelerde kar tatili olur mu merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ OLUR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama üniversiteleri kapsamazken kararı rektörlükler verir. Buna göre üniversite tatil kararı okuldan okula değişkenlik gösterir.

Yarın üniversitelerde okulların tatil olup olmadığını üniversitenizden gelecek olan açıklamaları takip ederek öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERDE KAR TATİLİ VAR MI 20 ŞUBAT?

20 Şubat Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli yağış etkisini sürdürecek. Bu sebeple İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Üniversitelerde kar tatili olup olmadığı rektörlükler kararı ile belli oluyor.

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bugün İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim." açıklaması ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Üniversitelerde tatil kararı ise rektörlükler tarafından alınıyor. Bu sebeple okulunuzun tatil olup olmadığını resmi okul siteniz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KAR TATİLİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ Mİ?

MGM verilerine göre yarın megakentte İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yağış bugün ve yarın etkili olurken cuma günü de etkili olacak. Bugün Davut Gül, yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Üniversitelerin tatil durumu ise rektörlükler tarafından alınan karara göre belli oluyor.

YARIN HANGİ ÜNİVERSİTELERDE OKULLAR TATİL 20 ŞUBAT?

Bugün artış gösteren kar yağışı sonrasında üniversitelerde okulların tatil durumu da araştırıldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası tatil olan üniversitelere dair açıklama gündeme geldi. Kar tatili olan üniversiteleri okulunuzun resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.

YARIN ENGELLİLER İÇİN KAR TATİLİ GEÇERLİ Mİ?

MGM verilerine göre megakentte kar etkili olacak. Davut Gül tarafından gelen açıklamaya göre kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KAR TATİLİ HAMİLELERİ KAPSIYOR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü okullarda eğitime ara verilirken kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular Üniversiteler kar tatili var mı? Üniversitelerde kar tatili durumu rektörlüklerin kararına bağlıdır.