Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 eğitim öğretim takvimi gündemde

Üniversitelerde bütünleme sınavları tamamlandı ve öğrenciler yaz tatiline girdi. Temmuz ayının sonunun yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tarafından üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler tarafından üniversitelerin 2025-2026 güz dönemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2025-2026?

Üniversitelerde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı okuldan okula değişiklik gösteriyor. Üniversiteler kendi akademik programlarına göre başlangıç tarihlerini belirliyorlar. Bazı üniversiteler eylül ayının başında dönemi başlatırken, bazıları ise sonlarına doğru başlatmayı tercih ediyor.

Hatta bazı üniversitelerde bu durum fakülteden fakülteye göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden üniversitenizin ne zaman başladığını öğrenmek için akademik takvimini kontrol etmeniz gerekiyor.

Üniversitenizin rektörlüğünün resmi internet sitesine giriş yaparak ne zaman başlayacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca fakültenizin resmi internet adresinden de bu bilgiye ulaşabilirsiniz.