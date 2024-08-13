Üniversitelerde toplam 67 bin 709 kontenjan azalırken 12 bölümde kontenjan artırıldı

13 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:12

Bu yıl üniversitelerde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümler tercih edilebilecek

Bu yıl üniversitelerde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümler tercih edilebilecek

Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Mühendislik yer alıyor

Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Mühendislik yer alıyor

8-9 Haziran’da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmasının ardından bölümlerin toplam kontenjan sayıları ise 1 milyon 58 bin 345 olarak belirlendi.

HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANI ARTIRILDI?

Kontenjanlarda genel bir azalmanın olduğu gözlemlenirken kontenjanı artan bölümler arasında yazılım mühendisliği, işletme, ebelik, fizyoterapi, yönetim bilişim sistemleri, veterinerlik, tıp, hemşirelik, diş hekimliği, dijital oyun sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri ve harita mühendisliği bölümleri yer alıyor.

HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI AZALTILDI?

İkinci Öğretimlerin kapanması ile beraber beslenme ve diyetetik, eczacılık, mimarlık, psikoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat, İslami ilimler, elektrik-elektronik mühendisliği, PDR, sanat tarihi, ingilizce öğretmenliği, hukuk, okul öncesi, özel eğitim öğretmenliği ve matematik bölümlerinde kontenjan azaltıldı.

BU YIL TOPLAM KAÇ KONTENJAN AZALTILDI?

Bu yıl ikinci öğretimlerin kapatılması ve yeni bölümlerin açılmasıyla üniversitelerde toplam 67.709 kontenjan azaltıldı.

BU YIL AÇILAN 4 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Bu yıl ilk kez açılacak lisans programları; Abaza dili ve edebiyatı, endüstri yönetimi mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi, halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi, robotik ve otonom sistemleri mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, su ürünleri endüstrisi, veri bilimi ve analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi şeklinde söylenebilir.



BU YIL AÇILAN 2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Bu yıl açılan önlisans bölümleri arasında; arka yüz yazılım geliştirme, bulut iletişim operatörlüğü, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, hava aracı imalat teknolojileri, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, insansız araç teknikerliği, kenevir dokumacılığı, kurumsal bilişim uzmanlığı, otonom sistemler teknikerliği, oyun geliştirme ve programlama, ön yazılım geliştirme, robotik ve yapay zeka, sualtı kaynak teknolojisi ve yapay zeka operatörlüğü yer alıyor.

ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıklamasıyla bu yıl üniversitelerde ikinci öğretim (İÖ) yer almayacak.