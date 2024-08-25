Ünlü oyuncu Yıldırım Gücük, Çeşme'de dönercilik yapıyor

25 Ağustos 2024 19:30 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:47

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erdem karakterini oynayarak adını geniş kitlelere duyuran Yıldırım Gücük'ün, Hürriyet'in haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde dönerci işlettiği ortaya çıktı.

Dönerci işlettiği ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar tarafından Yıldırım Küçük kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadığı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

YILDIRIM GÜCÜK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yıldırım Gücük, 3 Mart 1971 yılında Mersin'de doğdu.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Aslı ile Kerem dizisinde oynadığı rol ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra sırayla Kurtlar Vadisi: Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Ezel, Arka Sokaklar, Savaşçı, Mehmetçik Kut'ül Amare, Ramo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncunun 12 yıldır Çeşme'de dönerci işlettiği biliniyor.