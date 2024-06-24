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Ünlü rapçi Ice Cub'ün eski basketbol oyuncularından oluşan Big3 turnuvasının üçüncü hafta maçları başlıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:55
Ünlü rapçi Ice Cub&#039;ün eski basketbol oyuncularından oluşan Big3 turnuvasının üçüncü hafta maçları başlıyor

ABD'nin en popüler 3v3 basketbol turnuvalarından biri olan Big3 2024'ün üçüncü hafta maçları başlıyor. İlk karşılaşmalarda Bivouac ile 3 Headed Monsters karşı karşıya gelecek.

Ünlü ABD'li rap sanatçısı Ice Cube yönettiği Big3 2024'ün üçüncü hafta maçları başlıyor. 

Eski NBA ve uluslararası basketbol oyuncularından oluşan 12 takımın bulunduğu turnuvanın üçüncü hafta maçları ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Baltimore şehrindeki CFG Bank Arena'da oynanacak.

Ünlü rapçi Ice Cub'ün eski basketbol oyuncularından oluşan Big3 turnuvasının üçüncü hafta maçları başlıyor - 1. Resim

BİG3 ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ TAKVİMİ

BİG3 2024 turnuvasında ilk olarak eski NBA oyuncusu Gerald Green'in bulunduğu Bivouac ile Jeff Teague'nın yer aldığı 3 Headed Monsters karşı karşıya gelecek.

Maçın ardından Joe Johnson'un bulunduğu Triplets ile Glen Rice'ın Power takımı karşılaşacak.

Diğer eşleşmeler ise şöyle:

  • Ghost Ballers - Ball Hogs
  • Killer 3s - Tri State
  • Enemies - Alliens
  • Trilogy - 3's Company

Ünlü rapçi Ice Cub'ün eski basketbol oyuncularından oluşan Big3 turnuvasının üçüncü hafta maçları başlıyor - 2. Resim

BİG3 TURNUVASI NEDİR?

Ice Cube ve Jeff Kwatinetz tarafından kurulan 3v3 basketbol ligidir.

Takımlar 2 yedek olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

12 takımın yer aldığı turnuvanın her haftası ABD'nin farklı bir şehrinde düzenleniyor.

Turnuvada yer alan oyuncular eski profesyonel basketbolculardan oluşuyor.

Kaynak: TGRT HABER
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