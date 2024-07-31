Ünlü sanatçı Karsu, Hollandalı spor menajeri Mike Schrama ile evlendi

31 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:13

Aslen Hataylı olan şarkıcı Karsu sade bir törenle bugün uzun süredir beraber olduğu Mike Schrama ile evlendi.

Sosyal medya hesabından düğün görüntülerini paylaşan çifte binlerce tebrik mesajı yağdı.

Türk geleneklerine uygun olarak düzenlenen düğünün ardından Karsu'nun hayranları Mike Schrama'nın hayatını ve kariyerini merak etmeye başladı.

KARSU KİMİNLE EVLENDİ?

Karsu, Hollandalı 35 yaşındaki menajer Mike Schrama ile evlendi.

Yaşamanı Hollanda'da sürdüren Mike Schrama, bir ajansa bağlı olarak sporcu menajerliği yapıyor.

Aynı zamanda İş Stratejisi Danışmanı alanında da kariyerini sürdüren ismin Instagram'da 9 bin takipçisi bulunuyor.

KARSU KİMDİR?

Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.

Aslen Hataylı olan ünlü isim 8 yaşında piyano çalmaya başladı.

Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya giderek Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

Kariyerine ise 16 yaşında babasının sahip olduğu Kilim Restoran'ında piyano çalarak başladı.

Kısa süre içerisinde Concertgebouw, North Sea Jazz Festival ve New Yortk Carnegie Hall'da sahne almaya başladı.

Türkiye'de ise ilk stüdyo albümü Confession'ı 2012 yılında çıkardı.

Ünlü sanatçı ilerleyen yıllardı Colors ve Karsu isimli albümlerini yayınladı.