Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023 tarihinde tutuklanmıştı

20 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:35

"Türk Escobar" olarak bilinen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Urfi Çetinkaya kimdir, neden öldü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

2023 yılında "Teşekkül halinde uyuşturucu​ madde imal etmek ve nakletmek" suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan, Urfi Çetinkaya, 12 Nisan 2023'te İstanbul​'da yakalanarak tutuklanmıştı.

"Türk Escobar" olarak bilinen Urfi Çetinkaya öldü mü, kimdir soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

URFİ ÇETİNKAYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Cezaevinde olan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya öldü.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon​'da dünyaya geldi.

1980'li yıllarda İstanbul'a taşınarak uyuşturucu ticareti yapmaya başladı.

1980 darbesinden sonra arananlar listesinde yer alan Urfi Çetinkaya18 Mayıs 1988 yılında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı için vuruldu ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

1989 yılında Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanarak tutuklandı.

6 ay sonra tahliye olan Urfi Çetinkaya, 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

İfade verdikten sonra serbest bırakılan uyuşturucu baronu 2000 yılında düzenlenen "Matador" adlı operasyonla tekrardan cezaevine girdi.

2003 yılında tahliye edildikten sonra tekrardan San Tango adı verilen operasyon ile tutuklandı.

Bu kez de 2012 yılında sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.

URFİ ÇETİNKAYA NE ZAMAN TUTUKLANDI?

12 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da yakalanarak 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Urfi Çetinkaya'nın 20 Eylül 2024 yılında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.