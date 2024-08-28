Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! 15 gün önce çocuğu olduğu öğrenildi

28 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:39

Güney Amerika'nın en üst seviye kulüplerinin mücadele ettiği Copa Libertadores turnuvasında 23 Ağustos tarihinde Sau Paulo ve Nacional karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sırasında Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo aniden fenalaştı ve yere düştü.

Kalp ritim bozukluğu yaşadığı tespit edilen Juan Iquierdo saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Dört gün boyunca yoğun bakımda kalan futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

JUAN IQUİERDO NEDEN ÖLDÜ?

Juan Iquierdo kalbinde yaşanan ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Nacional kulübü tarafından yapılan taziye açıklamasında "Nacional Futbol Kulübü yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybını yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" ifadeleri kullanıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN FUTBOLCU JUAN IQUİERDO KİMDİR?

Tam adıyla Juan Manuel Izquierdo Viana, 4 Temmuz 1997 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi.

Kariyeri boyunca Cerro, Penarol, Montevideo Wanderers, Atletico San Luis, Montevideo Wanderers, Nacional ve Liverpool (Montevideo) takımlarında oynadı.

Juan Iquierdo'nun vefat etmeden 15 gün önce kızı olduğu öğrenildi.