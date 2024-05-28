Uruguaylı futbolcu Muslera, 2011-2012 sezonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 00:22 - Güncelleme : 28 May 2024 00:33
Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Galatasaray ile sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı ekibe katıldı. Muslera ne zaman Galatasaray'a geldi sorusu gündem oldu, yıllardır Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyor. İşte detaylar...
Fernando Muslera, futbol kariyerine Uruguay’ın Nacional takımında başladı.
2007 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer oldu.
Lazio’da dört sezon geçiren başarılı kaleci, 2011-2012 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu.
Muslera, Galatasaray formasıyla ilk maçına 2011-2012 sezonunda Olympiakos karşısında çıktı.
İlk resmi maçında ise İstanbul Başakşehir’e karşı oynadı.
Muslera, Galatasaray'ın kalesini koruduğu ilk sezonda, özellikle deplasman maçlarındaki başarılı performansıyla dikkat çekti ve takımın önemli bir parçası haline geldi.
Kaynak: TGRT Haber