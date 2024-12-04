Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu
Üsküdar Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlayacak. 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere sağlanacak eğitim desteği yılda bir kereye mahsus olmak üzere tahsis edilecek.
Üsküdar Belediyesi tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen 15 bin liralık eğitim desteği için başvurular başladı. Burs başvuru şartlarının detaylarına dair araştırmalar hız kazandı.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLK BURSUM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlk bursum başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, 3 Aralık-15 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacak.
İLK BURSUM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18-25 yaş arasında olmak
- Öğrenci veya ailesinin ikamet adresinin Üsküdar’da olması
- Lisans veya önlisans bölümüne yerleşmiş olmak
- Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak
- Örgün eğitim öğrencisi olmak
- Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak