Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:12

Üsküdar Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlayacak. 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere sağlanacak eğitim desteği yılda bir kereye mahsus olmak üzere tahsis edilecek.