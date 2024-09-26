Üsküdar Belediyesi öğrencilere İstanbulkart desteği başvuruları 26 Eylül-13 Ekim arasında yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:22

İstanbul il sınırları içerisinde okuyan Önlisans ve Lisans öğrencilerine Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbulkart abonman desteği verileceği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından öğrencilerin gündeminde Üsküdar Belediyesi İstanbulkart destek başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorusu yer alıyor.

Üniversitelerin açılmasının ardından öğrencilerin burs başvuru süreçleri başladı. Öğrencilere yönelik bir destek programı da Üsküdar Belediyesi tarafından başlatıldı. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde okuyan öğrencilere Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbulkart desteği verilecek. Öğrenciler tarafından Üsküdar Üniversitesi İstanbulkart desteği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorularının cevabı araştırılıyor. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İSTANBULKART ABONMAN DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Üsküdar Belediyesi'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbulkart abonman desteği başvuruları 26 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İSTANBULKART DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI? İstanbulkart abonman desteği başvuruları Üsküdar Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular kapsamında öğrencilerden kimlik, ikametgah, öğrenci belgesi bilgileri ve IBAN numarası isteniyor. Başvuru şartlarının tamamı ise şöyle: "İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir devlet üniversitesinde örgün eğitime devam eden ya da İstanbul il sınırları içerisinde yer alan özel bir üniversitede tam burslu (%100) eğitim alan örgün eğitim öğrencisi olmak. AÇIKÖĞRETİM, UZAKTAN EĞİTİM, YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA öğrencileri bu desteğe başvuru yapamayacaklardır. Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğinizi gösteren, E-devlet'ten alınmış “PDF formatında” ikametgâh belgesi. (PDF dışında başka bir dosya türü kesinlikle kabul edilmeyecektir.) Arama kısmına “Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” yazarak bu belgeye ulaşabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden alınmış ÖRGÜN ve AKTİF öğrenci olduğunuzu gösterir Öğrenci Belgesi. (PDF dışında başka bir dosya türü kesinlikle kabul edilmeyecektir.) (Transkript Belgesi kabul edilmeyecektir.) Öğrenciye ait IBAN numarasını gösteren belge (mobil bankacılık ekran görüntüsü olabilir). IBAN numarası BAŞVURUYU YAPAN ÖĞRENCİ ADINA olmalıdır. Anne-baba veya kardeşler adına olan IBAN numaraları kabul edilmeyecektir. SGK Hizmet Dökümü Belgesi için; E-devlet sistemi üzerinden “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi” seçeneğinden “BARKODLU BELGE OLUŞTUR” seçimi yapılarak indirilen PDF, sisteme yüklenecektir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde abonman ücretleri öğrencilerin vermiş oldukları IBAN numaralarına yüklenecektir. İSTANBULKART yüklemelerini öğrenci kendisi yapacaktır."