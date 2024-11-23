Üsküdar - Beşiktaş vapur seferleri iptal mi? İptal olan hatlar duyurulmuştu

23 Kasım 2024 16:41 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:46

Bugün MGM verilerine göre İstanbul'da sağanak yağış beklentisi bulunuyordu. Erken saatlerde gelen yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı vapur seferleri de iptal edildi. Üsküdar - Beşiktaş hattını kullanacak olanlar ise iptal sefer duyurularını takip ediyor.

Bugün İstanbul​'da etkili olan sağanak yağış​ sonrasında vapur​ kullanacak olan vatandaşlar Üsküdar​ - Beşiktaş​ hattının iptal olup olmadığını araştırdı.

Şehit Hatları gün içerisinde iptal olan vapur seferlerini resmi internet sitesinden duyurmuştu.

ÜSKÜDAR - BEŞİKTAŞ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Üsküdar - Beşiktaş vapur seferleri iptal duyurusu bulunmuyor.

Yapılan duyuru şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası Hattı

10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı - Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri

14:40 Kısa Boğaz Turu

Eminönü-Rumeli kavağı hattı seferlerinin Büyükdere uğraması

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da sağanak etkili oldu. MGM'de yer alan bilgiye göre parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildi.