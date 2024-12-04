Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak? Durakları vatandaşın gündeminde

04 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:24

İBB tarafından sunulan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı vatandaşı sevindirmişti. 21 kilometrelik tramvay hattı için onay çıkarken izinler sonrasında yapımına başlanacak. Yeni hattın durakları ve güzergahı ise şimdiden merak edildi.

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay​ hattının açılacağı tarih vatandaşın gündeminde yer aldı. 33 duraktan oluşması beklenen hat için onay verildi.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni hattın bedeli 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olarak hesaplanırken Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusu yapılmıştı.

Projenin 3 sene içerisinde tamamlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Üsküdar Meydanı'nda başlayan yolculuk Dr. Fahri Atabey Caddesi ve Tıbbiye Caddesi'ni takip ederek Kadıköy Rıhtıma ulaşacak.

Söğütlü Çeşme Caddesini takip etmesinin ardından Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'na ulaşacak ve Minibüs Caddesi olarak bilinen güzergah ile devam edilecek.

Bostancı'nın ardından Maltepe'ye gidecek olan hat Tugay Yolu Caddesi sonrası Cevizli'de sonlanacak.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI DURAKLARI

21 kilometrelik tramvay hattının 33 duraktan oluşması bekleniyor. Yeni hattın 2027 senesinde hizmete sunulması öngörülüyor.

Proje tanıtım dosyasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

“Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın geçtiği koridor mevcut durumda otobüs ve minibüs hatları ile hizmet verilen toplu taşıma yolculuk taleplerinin yoğun olduğu bir ulaşım koridorudur.

Tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılarak, yaya kullanımı öncelikli, insan odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi, sadece bir raylı sistem projesi olmayıp cadde bütününde bir düzenlemeyi hedeflemektedir.”

Yeni hattın duraklarının şöyle olması bekleniyor:

Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Valide-i Atik, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, Marmara Üniversitesi-Şehir Hastanesi, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedid, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenevler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Belediyesi, Maltepe Meydan, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Vergi Dairesi.