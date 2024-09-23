Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da su kesintisi 24 Eylül gece saat 04.00'te bitecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:56

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz bölgelerini etkileyen su kesintisi meydana geldi.19 saat sürmesi planlanan su kesintisinin ne zaman sona ereceği gündem oldu.

İstanbul​'un Üsküdar​, Ümraniye​ ve Beykoz​ ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde su kesintisi​ yaşanacak. Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısının yapılması nedeniyle yaşanan su kesintisi 19 saat sürecek. Vatandaşlar tarafından Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK? Üsküdar ilçesinin Bahçelievler,Güzeltepe, Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk ve Cengelköy Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi 24 Eylül Salı günü saat 04.00'te gelecek. Ferah Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi ise 17.00'de sona erecek. ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye'de ise su kesintisi Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Finanskent, Hekimbaşı, Kazım Karabekir, Site, Tantavi, Topağacı, Yamanevler, İnkılap ve İstiklal mahallelerini etkiliyor. Su kesintisi planlanan takvime göre Üsküdar'da 24 Eylül Salı günü gece saat 04.00'te sona erecek. BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK? Yapılacak olan çalışma kapsamında Beykoz'da Yeni Mahalle bölgesi etkilendi. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre sular Yeni Mahalle bölgesinde 23 Eylül'ü 24 Eylül'e bağlayan gece saat 04.00'te gelecek. İlgili Haberler İzmir Bergama'da elektrik kesintisi çalışmaları 16.00'ya kadar sürecek