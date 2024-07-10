Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

10 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:58

Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

Üsküdar'ın Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 3 katlı tarihi binasının çatı katında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Vatandaşlar tarafından yangının söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor.

ÜSKÜDAR SAĞLIK BİLMİLERİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesinin zemine düştüğü belirtildi.

Parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevler ise söndürüldü.