Usta öğretici maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor

16 May 2024 10:20 - Güncelleme : 16 May 2024 10:36

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı halk eğitim merkezleri ve şehirlerin eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor.

Devlete ait halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapan usta öğreticilerin maaşları her ayın 15'i itibarıyla yatmaktadır.

Usta öğretici, eğitim ve sertifika aldığı alanda görev alarak halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapan kişilere denmektedir.

Usta öğreticiler, çoğunluk ile lise ya da ilköğretim mezunu olan insanlardan oluşmaktadır.

Genel olarak halk eğitim merkezlerinde 8.30-17.30 saat aralıklarında çalışmaktadırlar.

Usta öğretici olmak için genel şartlar ise şöyle:

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrumiyet durumu olanlar usta öğretici olamaz.

Eğitim vereceği alanda yeterli mesleki bilgi birikimine sahip olmak.