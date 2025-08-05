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 | Erdem Avsar

Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir neden öldü?

Selçuk Alagöz’ün ölümünün duyulmasının ardından, usta sanatçının hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

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Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir neden öldü?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 19:22

Selçuk Alagöz, 81 yaşında hayata veda etti.

Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan Alagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği şarkılarla tanınıyordu.

"Malabadi Köprüsü", "Aşkın Gözü Kör mü?", "Ateş Bacayı Sarmış" gibi şarkılar, dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir neden öldü?

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Selçuk Alagöz, kariyerine 1964 yılında başladı.

Erol Büyükburç'un orkestrasında yer aldıktan sonra kendi yolunu çizdi.

1965 yılında "Altın Mikrofon" yarışmasında finale kaldı.

"Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçı, müzik kariyeri boyunca dört Altın Plak ödülü ve birçok başka ödül kazandı. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Selçuk Alagöz'ün en bilinen şarkıları nelerdir?
Selçuk Alagöz'ün en bilinen şarkıları arasında "Malabadi Köprüsü", "Aşkın Gözü Kör mü?", "Ateş Bacayı Sarmış" ve "Deliyim Seviyorum" yer almaktadır. Bu şarkılar, sanatçının kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği eserlerdir.
ETİKETLER
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