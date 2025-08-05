Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir neden öldü?

Selçuk Alagöz, 81 yaşında hayata veda etti.

Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan Alagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği şarkılarla tanınıyordu.

"Malabadi Köprüsü", "Aşkın Gözü Kör mü?", "Ateş Bacayı Sarmış" gibi şarkılar, dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında başladı.

Erol Büyükburç'un orkestrasında yer aldıktan sonra kendi yolunu çizdi.

1965 yılında "Altın Mikrofon" yarışmasında finale kaldı.

"Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçı, müzik kariyeri boyunca dört Altın Plak ödülü ve birçok başka ödül kazandı. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımladı.