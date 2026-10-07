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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:43

Üstün Umut kaç TL? TJK müzayedesinde tarihe geçen satış

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap tayı Üstün Umut, Veliefendi Hipodromu'ndaki elit tay müzayedesinde 12 milyon 50 bin TL'ye satılarak bireysel tay satışında rekor kırdı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Üstün Umut kaç TL? TJK müzayedesinde tarihe geçen satış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:43

Serdümen - Yeşilçay eşleşmesinden dünyaya gelen Üstün Umut'un satışıyla birlikte 15 tayın tamamından elde edilen toplam gelir de 57 milyon 170 bin TL'ye ulaştı.

ÜSTÜN UMUT TJK MÜZAYEDESİNDE REKOR KIRDI

Safkan Arap atlarının önemli yetiştirme merkezlerinden Karacabey Tarım İşletmesi'nin yetiştirdiği 15 elit tay, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen açık artırmada yeni sahiplerini buldu. Fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi tekliflerin de alındığı hibrit müzayedede tüm taylar satılırken toplam satış bedeli 57 milyon 170 bin TL oldu. Bu rakam, safkan Arap elit tay müzayedeleri açısından tüm zamanların en yüksek toplam hasılatı olarak kayıtlara geçti. 

Müzayedenin en yüksek bedelle satılan tayı ise Üstün Umut oldu. Serdümen'in yavrusu olan Üstün Umut, 12 milyon 50 bin TL karşılığında Şemsettin Toydemir'in oldu. Bu satış, TİGEM elit tay satışları tarihinde bir tay için ödenen en yüksek bedel olarak kayda geçti.

ÜSTÜN UMUT'UN BABASI SERDÜMEN

Üstün Umut, Arap atı yetiştiriciliğinde tanınan aygırlardan Serdümen'in yavrusu olarak dikkat çekiyor. Karacabey Tarım İşletmesi'nin satışa sunduğu taylar arasında Serdümen'in yanı sıra Oğuz Boylu, Berksoy, Baba Mevlüt ve Özhaber gibi bilinen aygırların yavruları da yer aldı. 

Üstün Umut'un annesi ise Yeşilçay. Serdümen - Yeşilçay eşleşmesinden dünyaya gelen tay, müzayede öncesinde sahip olduğu pedigri özellikleriyle satış listesinin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Açık artırmada oluşan 12 milyon 50 bin TL'lik rakam, Üstün Umut'un diğer taylardan ayrılmasını sağladı.

ÜSTÜN UMUT KAÇ TL'YE SATILDI?

Üstün Umut, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Safkan Arap Elit Tay Müzayedesi'nde 12 milyon 50 bin TL bedelle satıldı. Tayı satın alan isim Şemsettin Toydemir oldu. 

Satış bedeli, yalnızca söz konusu müzayedenin değil bireysel tay satışlarının da dikkat çeken rakamlarından biri oldu. Üstün Umut böylece Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar arasında satış fiyatı bakımından yeni bir seviyeye ulaştı.

15 TAYIN TAMAMI SATILDI

Veliefendi'deki müzayedede satışa çıkarılan 15 safkan Arap tayının tamamı alıcı buldu. Hibrit modelle gerçekleştirilen açık artırmada hipodromdaki katılımcıların yanı sıra uzaktan teklif veren alıcılar da satışlara dahil oldu. 

Toplam satış bedelinin 57 milyon 170 bin TL'ye ulaşmasıyla organizasyon, safkan Arap elit tay müzayedelerinde toplam hasılat bakımından rekor kırdı. 15 tay üzerinden hesaplandığında ortalama satış fiyatı yaklaşık 3 milyon 811 bin TL olarak gerçekleşti. 

Satış fiyatları şöyle gerçekleşti:

  • Üstün Umut: 12 milyon 50 bin TL
  • Zafer Müjdesi: 8 milyon 500 bin TL
  • Okçualp: 6 milyon 550 bin TL
  • Anadolu Siperi: 5 milyon 750 bin TL
  • Kafkas Aslanı: 4 milyon 450 bin TL
  • Şarapnel: 2 milyon 700 bin TL
  • Demir Koparan: 2 milyon 600 bin TL
  • Demir Toynak: 2 milyon 400 bin TL
  • Ateşyürek: 2 milyon 200 bin TL
  • Hüralp: 2 milyon TL
  • Akpazar: 2 milyon TL
  • Sarı Oğuz: 1 milyon 800 bin TL
  • Mangır: 1 milyon 520 bin TL
  • Mukayese: 1 milyon 400 bin TL
  • Çelikbüken: 1 milyon 250 bin TL
ETİKETLER
#veliefendi hipodromu
#Üstün Umut
#Karacabey Tarım İşletmesi
#Şemsettin Toydemir
#Tjk Müzayedesi
#Aktüel
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