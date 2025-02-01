UTTS cezası var mı? Son tarihi 31 Ocak olarak belirlenmişti

01 Şubat 2025 14:28 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:33

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için son gün 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. TTB siparişi için kayıt yaptıran ve ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Tarihi kaçıranlar ise cezası olup olmadığını araştırıyor.

UTTS son gün ne zaman, başvuru tarihleri uzatıldı mı merak ediliyor

UTTS son gün ne zaman, başvuru tarihleri uzatıldı mı merak ediliyor

Ülkemizde 12 bin akaryakıt istasyonu UTTS'ye dahil olmak için gerekli olan sistem işlemlerini tamamladı ve montaj işlemi başladı. UTTS kayıt son tarihi 31 Ocak'a kadar uzatılırken tarihi kaçıranlar zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

UTTS CEZASI VAR MI, NE KADAR 2025?

utts.gov.tr üzerinden kayıt yaptıran araç sahipleri montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yapabilecek. Bu tarihten sonraki akaryakıt satın alımlarında satış fişleri gider beyanında kullanılmayacak ve vergi indiriminden faydalanmayacak.

Kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayanlara mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.

İstasyon donanım kurulumlarını zamanında tamamlamayan istasyonların her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.

UTTS SON TARİH NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığınca kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve usulsüz fatura uygulamasından dolayı meydana gelen vergi kaybının önlenmesi adında UTTS kuruldu.

Geçişler devam ederken son kayıt tarihi 31 Ocak'a uzatılmıştı.