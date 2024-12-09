UTTS hangi araçlar için zorunlu? Son kayıt tarihi 31 Ocak 2025’e ertelendi

09 Aralık 2024 17:35 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:57

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin yürürlüğe gireceğe tarih ve zorunlu olduğu araçlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasında rekabet​ eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla zorunlu tutulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin zorunlu olduğu araçlar araştırılıyor.

UTTS​ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

UTTS’ye kaydettirme zorunluluğu bulunan araçlar şöyle sıralanıyor:

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar,

Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar ve

Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar.

UTTS UZATILDI MI VE SON TARİH NE ZAMAN?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişle alakalı yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle, vatandaşların mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak değiştirildi.