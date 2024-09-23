Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor

23 Eylül 2024 16:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:02

Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolde yer aldığı Karadut dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Tanıtım fragmanı ile beğeni toplayan dizi gerçek hayattan uyarlama mı, hangi diziden merak edilmişti.

Güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Karadut dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. İrem Helvacıoğlu​'nun başrolde yer aldığı dizinin senaristi kim araştırıldı.

Yeni sezonun ilk bölümü ile yayınlanacak olan dizinin yönetmeni ve senaristi de sosyal medyada konuşuldu.

KARADUT DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Karadut dizisinin senaryosunu Sırma Yanık yazıyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendi. Yönetmenliğini yapan Murat Saraçoğlu, 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

KARADUT UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN?

Dizinin senaryosu seyirci tarafından beğenildi. Sırma Yanık'ın yazdığı senaryo herhangi bir diziden uyarlanmadı.

KARADUT HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Dizinin senaryosu gerçek hayattan uyarlama değildir. Sırma Yanık'ın yazdığı senaryo, izleyiciden tam not aldı. Yayınlandığı ilk bölümle beraber seyirciler beğendiklerini ifade etti.