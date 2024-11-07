Uyuz hastalığı doğrudan cilt teması sonucu yayılıyor

07 Kasım 2024 10:37 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:11

Son aylarda hastanelerde artan uyuz vakaları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Türkiye’de tekrar yayılmaya başlayan uyuz hastalığı geçen yıla göre artış gösterirken, uyuz belirtileri ve bulaşma yöntemleri araştırılıyor.

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2018 yılından beri katlanarak artan uyuz vakaları gece artan kaşıntılar, parmak aralarında, el bileğinde, koltuk altında ve göbek çevresindeki kaşıntılar ile birlikte kendini gösteriyor.

Uyuz vakaları bu yıl da geçen yıla göre artış gösterirken alarm durumuna geçildi.

UYUZ NEDİR?

İlk başta hem Türkiye’de hem Avrupa’da, uyuz vakaları Suriye savaşından gelen göçmenlerle arttı.

Son olarak ülkemizde 10 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketiyle de uyuz yaygınlık göstermeye başladı.

Uyuz; böceklerin sebep olduğu tüm dünyada da yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

Uyuz böcekleri insan derisini adeta istila ederek hastalığa yol açarlar. Uyuz böcekleri deride üzerinde tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşarlar.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uyuz hastalığı genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile geçer.

Kişiden kişiye ortalama 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, ele ele tutuşma gibi) bulaşabilir.

Yatak takımı, giysi ve havlu gibi kişisel eşyaların birlikte kullanımı uyuzun bulaşmasını ve yaygınlaşmasını kolaylaştırır.

UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyuz hastalığı bulaştıktan sonra belirtileri hemen görülmeyebilir.

Uyuzla temas ya da birlikte yaşama durumunda belirtiler görülmese bile tedavi almak çok önemlidir.

Uyuz tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Tedavide kullanılan etkili ilaçlar hekimin önerdiği şekilde, dozda ve belirttiği sürede kullanılmalıdır.

Tedavi olduktan sonra ölen böceklere ve böcek artıklarına karşı vücutta alerji nedeniyle kaşıntı 2-4 hafta daha devam edebilir, bu durum hastalık ile karıştırılmamalıdır.