Uyuz nasıl bulaşır, uyuz tedavisi var mı? Kış ayları uyuz vakalarını yine tetikledi

12 Aralık 2024 22:48 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:52

Kış aylarının gelmesiyle birlikte uyuz vakalarında da artışlar yaşanırken vatandaşlar uyuzun bulaşması ve tedavisine ilişkin detayları araştırıyor.

Bu hastalığa siz de yakalanmış olabilirsiniz! El, koltuk altı, bel, kalça, ayak kaşıntılarına dikkat!

Bu hastalığa siz de yakalanmış olabilirsiniz! El, koltuk altı, bel, kalça, ayak kaşıntılarına dikkat!

Uyuz şikâyetiyle birlikte hastaneye gelenlerin sayısında kış aylarının gelmesiyle birlikte artış yaşandı.

Uyuz belirtileri ve uyuz tedavisi, artan vakalarla beraber vatandaşların gündeminde yer tutmaya başladı.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uyuz bir böceğin sebep olduğu ve tüm dünyada yaygın olarak görünen bir hastalıktır.

Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve 15 - 20 dakika gibi uzun süreli yakın temas ile bulaşır.

UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuzun en önemli en belirgin belirtisi şiddetli gece kaşıntısıdır.

Kaşıntı​, kişinin yatağa girip vücudunun ısınması ile artar ve kişiyi uykudan uyandırabilecek şiddetlere ulaşır.

Kaşıntı genellikle el parmak araları, bilekler, koltuk altları, el bileğinin iç yüzü, dirsekler ve kasıklarda görülmekle birlikte tüm vücutta görülebilmektedir.

UYUZ TEDAVİSİ VAR MI, NASIL GEÇER?

Hasta ve aynı yaşam ortamını paylaşan kişiler de hastayla eş zamanlı olarak tedavi​ olmalıdır.

Tedavide kullanılan ilaçlar doktorunuzun önerdiği şekilde, dozda ve sürede kullanılmalıdır.

Tedavi olduktan sonra ölen böceklere ve böcek artıklarına karşı vücutta oluşan alerji nedeniyle kaşıntı 2 ile 4 hafta daha devam edebilir.