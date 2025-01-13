Uzak Şehir bu akşam var mı? 13 Ocak Pazartesi yayın akışı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de yaşananlar seyircinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 13 Ocak Pazartesi günü yeni bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm yayınlayacağı tarih bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizi bu akşam var mı belli oldu.
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI 13 OCAK?
Yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayan Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Senaryosu ile ilgi çeken dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı.
Bugünün yayın akışına göre Uzak Şehir bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI?
13 Ocak Pazartesi günü yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. Ekranların sevilen dizisinde heyecan devam ederken yeni bölüm bugün yayınlanıyor.
Yeni yıl haftası dolayısıyla diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI 13 OCAK
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney