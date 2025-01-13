Uzak Şehir bu akşam var mı? 13 Ocak Pazartesi yayın akışı

13 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:13

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de yaşananlar seyircinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 13 Ocak Pazartesi günü yeni bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar bu akşam neden yok? Yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

Kızıl Goncalar bu akşam neden yok? Yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm yayınlayacağı tarih bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizi bu akşam var mı belli oldu.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI 13 OCAK?

Yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayan Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Senaryosu ile ilgi çeken dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı.

Bugünün yayın akışına göre Uzak Şehir bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI?

13 Ocak Pazartesi günü yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. Ekranların sevilen dizisinde heyecan devam ederken yeni bölüm bugün yayınlanıyor.

Yeni yıl haftası dolayısıyla diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek.

KANAL D​ YAYIN AKIŞI 13 OCAK

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney