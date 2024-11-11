Uzak Şehir nerede çekiliyor? İlk bölümü bu akşam başlıyor

11 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:26

11 Kasım günü yayın hayatına başlayacak olan Uzak Şehir ilk tanıtım fragmanı ile ilgi çekmişti. Sahneleri gündem olan dizinin çekildiği yer de araştırılıyor. Projede Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolde yer alıyor.

İlgi çeken senaryosu ve dikkat çeken sahneleri ile adından söz ettiren Uzak Şehir dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Pazartesi günleri 20.00'da izleyici ile buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosu da beğeni topladı.

Dizi, 11 Kasım akşamı ekranlarda yerini alacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Uzak Şehir 11 Kasım'da ekranlara gelecek. Dizinin çekimleri ise Mardin​ Midyat​'ta çekiliyor.

Tanıtım fragmanında yer alan sahneler beğeni toplarken Mardin'e karşı ilgi de arttı.

UZAK ŞEHİR SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Bu akşam Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken yönetmenliğini Ahmet Katıksız yapıyor.

Konusunda ise vefat eden eşinin vasiyetinden dolayı 5 yaşındaki oğlu ile beraber Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın yaşadıkları ele alınıyor.

Aşiret kavgaları ve aile bağlarının gücü ile karşılaşan Alya, oğlunu korumaya çalışıyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler bulunuyor.