Uzaktan çalışma devri kapanıyor! Bilim insanları ofise dönen çalışanları uyardı: Kafayı sıyırabilirler

05 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:19

Forbes dergisinde yer alan bir araştırmada; ZipRecruiter uzaktan çalışma devrinin kapandığını duyurdu. Çalışanların çoğunun ofis ortamına döndüğünü belirten çalışmada bilim insanları ise psikolojik rahatsızlık uyarısında bulundu. Uzun süredir uzaktan çalışan, çalışanların ofis ortamına dönmesiyle kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunların ayyuka çıktığı tespit edildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA DEVRİ KAPANIYOR!

Firmaların uzaktan çalışma devrini yavaş yavaş kapatmasıyla çalışanların çoğu, ofislere dönerken psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun nedeni ise; çalışanların çoğunun ofis ortamına geçtikten bir süre sonra iş isteğini bırakmasıyla ortaya çıktı.

Şirketlerde yaşanan sirkülasyon sonrası yapılan bir anket çalışmasında ofise dönen kişilere belirli sorular soruldu. Sorular doğrultusunda çalışanların ofis ortamına alışamadıklarına dair net bir tablo ortaya çıktı.

2024 yılının Haziran ayından itibaren uzaktan çalışma devrinin bitmesiyle psikologlarda kuyruk oluştu. Ofise dönen çalışanlar kaygı sorunlarıyla baş etmeye çalıştıklarını bildirdi.

BİLİM İNSANLARI OFİSE DÖNEN ÇALIŞANLARI UYARDI

Bunun yanı sıra uzaktan çalışma kavramı iş ilanlarında da silinmeye başladı. Bununla karşı karşıya kalan çalışanlar 4 yıllık düzenlerini bozma taraftarı olmadıklarından farklı çalışma alanlarını tercih etmeye başladı.

Kaygı sorunlarıyla baş edemeyen çalışanlar ofis ortamındaki eksikliklerden daha fazla etkilendikleri, işe giderken yol süresini ve özellikle yemeklerden şikayet ettikleri ortaya çıktı.

Kaygı bozukluğunun getirdiği; kalabalık ortamlarda yaşama insanlarla sohbet etme kendi yaşam alanının dışına çıkma sorunları yaşadıkları belirtildi. Bilim insanları bu çalışanların mutlaka bir destek alması gerektiğinin altını çizdi.