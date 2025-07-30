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 | Erdem Avsar

Uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler?

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler önündeki seçenekler arasında yer alan uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim sistemlerini de değerlendiriyor.

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Uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 22:12

2025 sürecinin başlamasıyla uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim sistemleri de seçenekler arasında gündeme gelirken, öğrenciler nedir nelere dikkat etmelidir araştırıyor.

Peki, uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler

Uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler?

UZAKTAN ÖĞRENİM NE DEMEK?

Uzaktan öğretim sistemi, öğrencinin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, görüntülü, canlı, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği sistemdir.

Uzaktan öğretim harç ücretleri ikinci öğretim ücretiyle aynıdır.

Bu sistemde dersler sanal sınıf ortamında yapılmaktadır.

Uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler?

İKİNCİ ÖĞRETİM NASILDIR?

İkinci öğretim örgün saatleri dışındaki zamanlarda yani akşam saatlerinde yürütülmektedir.

Bu bölümlerdeki öğrenciler normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek harç öderler.

Öte yandan ikinci öğretim öğrencileri normal gündüz programlara yatay geçiş yapamazlar.

ETİKETLER
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#Eğitim
#Uzaktan Öğrenim
#Ikinci Öğretim
#Aktüel
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