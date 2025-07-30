2025 YKS tercih sürecinin başlamasıyla uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim sistemleri de seçenekler arasında gündeme gelirken, öğrenciler nedir nelere dikkat etmelidir araştırıyor.
Peki, uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir farkları neler
Uzaktan öğretim sistemi, öğrencinin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, görüntülü, canlı, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği sistemdir.
Uzaktan öğretim harç ücretleri ikinci öğretim ücretiyle aynıdır.
Bu sistemde dersler sanal sınıf ortamında yapılmaktadır.
İkinci öğretim örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda yani akşam saatlerinde yürütülmektedir.
Bu bölümlerdeki öğrenciler normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek harç öderler.
Öte yandan ikinci öğretim öğrencileri normal gündüz programlara yatay geçiş yapamazlar.