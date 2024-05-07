Uzaya gitmesi planlanan ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in hayatı ve biyografisi

07 May 2024 15:06 - Güncelleme : 07 May 2024 15:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni astronotumuz olan Tuva Cihangir Atasever'in ne zaman uzaya gideceğini ve hangi deneyleri gerçekleştireceğini duyurdu. Vatandaşların gündeminde ise kim olduğu yer aldı. İşte eğitim aldığı okullar...

Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu 8 Haziran'da ABD'de olan Spaceport tesislerinden gerçekleştirecek. Kacır'ın açıklamalarına göre, bu çalışmanın uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Uçuş, ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinde olurken aksiyon 3 görev ekibinde yer alan diğer astronotların da haziran ayında Türkiye'de olacağı açıklandı.

12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mühendis olan ve uzaya gitmesi planlanan ikinci astronot olan isim, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını gerçekleştirdi.

Ülkesine dönmesinin ardından Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak görev aldı. Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu için 2 Türk seçileceği açıklandığında 36 bin kişinin arasından 30 kişi Ankara'ya çağrıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest'te uzaya gidecek ismi açıklamasının ardından Tuva Cihangir Atasever'in ilk yedek Türk astronot olduğunu öğrenmiş olduk.