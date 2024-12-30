Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? MEBBİS sertifika sorgulama

30 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:52

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları 27 Aralık itibarıyla başladı. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleşen programı tamamlayanlar sertifikaların alınacağı tarihi gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına katılım sağlanırken sertifikaların alınacağı yer de zaman da gündeme geldi.

Binlerce öğretmen adayı sertifikaları alacağı zamanı bekliyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayanlar MEBBİS aracılığıyla aldıkları eğitim sonrasında bitirme belgesi alıyor. Bu belge ile uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik sertifikası farklıdır.

MEB onay sürecinin tamamlanmasından sonra sertifikalar MEBBİS ve e- Devlet üzerinden alınacak.

E- Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Sertifikası Sorgulama sekmesine tıklayınız. Devam et butonuna tıkladıktan sonra Belge Oluştur kısmına tıklayınız.

Uzman Öğretmen Sertifikası veya Başöğretmen Sertifikası ekrana gelecektir. PDF olarak indirdikten sonra ilgili kuruma iletebilirsiniz.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

başöğretmen ünvanı ve uzman öğretmen sertifikaları 27 Aralık itibarıyla düzenlenmeye başladı. Düzenlemenin sona ermesi ve adayın ünvanı almaya hak kazanmasının ardından e- Devlet sistemi üzerinden belgeye erişebileceksiniz.

Eğitim programları 27 Aralık itibarıyla başlarken 15 Nisan tarihinde kadar sistem üzerinden videolar izlenebilecek.