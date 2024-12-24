Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Kılavuzla beraber şartlar belli oldu

24 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:25

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başlıyor. Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzuyla beraber başvuru şartları ve alınacak yer netleşti.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmenler bu duyuruyu bekliyordu tarihler belli oldu

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmenler bu duyuruyu bekliyordu tarihler belli oldu

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusunun başlayacağı ve biteceği tarih kılavuzun ardından belli oldu.

2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz yayımlandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar https://mebbis.meb.gov.tr sitesi üzerinden başvuru işlemlerini 25 Aralık itibarıyla yapabilecek. Ünvan sertifikaları 27 Aralık'ta düzenlenmeye başlayacak. Eğitim programları Öğretmen Bilişim Ağı aracılığıyla gerçekleşecek.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre eğitim programlarına başvuru için istenen şartlar şöyle:

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;

i. 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, şartlarını taşıyan öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

b) Başöğretmenlik Eğitim Programına;

i. 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, şartlarını taşıyan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ŞARTLAR

Yayımlanan kılavuza göre şartlar şöyle:

Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan eğitim programlarına başvurular 25 Aralık'ta başlayacak ve 1 Ocak'ta sona erecek. Adaylar başvuru yaptıktan sonra süreç başlayacak.