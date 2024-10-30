Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru takvimi merak ediliyor

30 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:59

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından gözler başvuru takvimine çevrildi.

Öğretmenlik meslek kanununa göre; 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan görevde olan ve uzman öğretmenlerden en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen unvanı için başvuru yapabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlik meslek kanunu 18 Ekim 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Öğretmenlerin yapacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile erişime açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELER?

Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmeme cezası bulunmamak,

Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamamak,

Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmamak,

Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmamak veya kullandırmamak,

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlememek,

Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmamak,

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmamak,

Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmamak veya bunları tehdit etmemek,

Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmamak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelememek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Milli Eğitim Akademisi hazırlıkları tamamlanmasıyla 2025 yılında uygulamaya geçmesi bekleniyor.