Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Vakıfbank ve Halkbank Genel Müdürleri değişti

Kamu bankalarında üst yönetim değişti; VakıfBank’ta genel müdürlük koltuğuna Osman Aslan otururken Halkbank’ın yeni genel müdürü Recep Süleyman Özdil oldu; değişim finans sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Vakıfbank ve Halkbank Genel Müdürleri değişti
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:14

Kamu bankaları Türkiye Halk Bankası ve yönetiminde dikkat çeken bir görev değişimi gerçekleşti. Üst düzey atamalarla birlikte her iki kurumda da yeni bir yönetim dönemi başladı.

Türkiye'deki kamu bankaları Halkbank ve VakıfBank'ta genel müdürlük görevlerinde değişim yaşandı.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrıldı ve yerine Osman Aslan getirildi.
Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın VakıfBank'a geçmesiyle boşalan koltuğa Recep Süleyman Özdil atandı.
Osman Aslan, finansal yönetim, uluslararası bankacılık ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlarda deneyimli bir isimdir.
Recep Süleyman Özdil, finans sektöründe müfettişlikten genel müdürlüğe uzanan bir kariyere sahiptir ve fon yönetimi ile kamu finans yapıları konusundaki tecrübesi dikkat çekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

VAKIFBANK VE HALKBANK GENEL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Kamu bankalarının yönetim kademesinde yapılan değişiklikle birlikte Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrıldı ve yerine uzun süredir bankacılık sektöründe üst düzey görevler yürüten Osman Aslan getirildi.

tarafında ise Osman Aslan’ın VakıfBank’a geçmesiyle boşalan genel müdürlük koltuğuna Recep Süleyman Özdil atandı.

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ASLAN’IN KARİYERİ

Osman Aslan, bankacılık kariyerine kamu bankasında başladıktan sonra hem özel sektörde hem de kamu finans kurumlarında önemli görevler üstlendi. Finansal yönetim, uluslararası bankacılık ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlarda üst düzey sorumluluklar alarak geniş bir deneyim kazandı.

Vakıfbank ve Halkbank Genel Müdürleri değişti

Daha önce katılım bankacılığı alanında kurucu yöneticilik yapması, farklı bankacılık modellerine hâkimiyetini ortaya koyuyor. Yeni görevinde VakıfBank’ın büyüme stratejileri, dijitalleşme adımları ve uluslararası finansal ilişkilerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda aktif rol alması bekleniyor.

Son dönemde kamu bankalarının kredi politikaları ve ekonomik destek mekanizmalarındaki etkinliği dikkate alındığında, Aslan’ın bu alanlarda tecrübesini sahaya yansıtması öngörülüyor.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL KİMDİR?

Recep Süleyman Özdil, finans sektöründe uzun yıllara dayanan kariyeri boyunca hem özel finans kurumlarında hem de kamu yapılarında kritik görevler üstlendi. Müfettişlikten genel müdürlüğe uzanan kariyer yolculuğu, onu sektörün deneyimli isimlerinden biri haline getirdi. Özellikle fon yönetimi ve kamu finans yapıları konusundaki tecrübesi dikkat çekiyor.

Vakıfbank ve Halkbank Genel Müdürleri değişti

Halkbank’taki yeni görevinde Özdil’in, bankanın mevcut operasyonel yapısını koruyarak daha verimli bir finansal yönetim modeli oluşturması bekleniyor. Aynı zamanda KOBİ finansmanı ve ihracat destekleri gibi alanlarda bankanın etkinliğini artırmaya yönelik adımların devam edeceği öngörülüyor.

