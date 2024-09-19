Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Resmi Gazete kararlarına göre Isparta Valisi oldu

19 Eylül 2024 09:45 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:00

19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete dün gece yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre 16 ilin valisi değişti. Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Abdullah Erin, Isparta Valisi olarak atandı. Yapılan atamanın ardından Abdullah Erin'in özgeçmişi ve kariyeri gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre Isparta Valisi değişti.

Vali Mülkiye Başmüfettişi olan Abdullah Erin, Isparta Valisi olarak atandı.

Vatandaşlar tarafından Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor.

ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN KİMDİR?

Abdullah Erin, 1969 yılında Mardin'de dünyaya geldi.

Midyat Lisesi'nden mezun olan Abdullah Erin 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni derece ile tamamladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra 1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazandı.

Bir yıl boyunca İngiltere'de dil eğitimini içerek Kaymakam adaylığı sürecini dönem ikinci olarak tamamladı.

Mülki İdare Amirliği mesleğinde birçok il ve ilçede kaymakam ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere 2001 yılında gönderildiği İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesi'nde eğitim gördü.

2005 yılından itibaren dört yıl boyunca Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Kurucu Genel Sekreteri olarak 2009 yılında çalışan Abdullah Erin, 2013-2016 yılları arasında İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu.

Daha sonra sırayla Adıyaman Valisi (2016-2017), Şanlıurfa Valisi (2017-2022) olarak atandı.

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Isparta Valisi olan Abdullah Erin, evli ve üç çocuk babasıdır.