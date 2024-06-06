Afyonkarahisar Valiliğinin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifade vermeye çağırdığı iddia edildi

06 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:48

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Valiliği tarafından ifadeye çağırıldığı iddia edildi.

Vatandaşlar tarafından iddiaların nedeni merak ediliyor.

Afyonkarahisar valiliğinin Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Irak uyruklu Moussa G'ye ruhsat vermemesi nedeniyle ifadeye çağırıldığı iddia edildi.

Spor salonu açma talebiyle Moussa G'nin ruhsat almak istediği, gerekli evrakları teslim edilmemesine rağmen kendisine "alındı belgesi" verilmediği de iddialar arasında yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Köksal, belediyeye herhangi bir ruhsat müracaatının olmadığını belirtti.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi.

TBMM'de 4 dönem CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak yer aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

Burcu Köksal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

Evli ve bir çocuğu bulunan siyasetçi orta düzeyde İngilizce bilmektedir.