Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2026 Şubat Valorant gece pazarı tarihi duyuruldu

Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta geleceği oyuncuların gündeminde yer alıyor. Riot Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Valorant'ta belirli aralıklar ile gece pazarı etkinliği gerçekleştiriliyor. En son geçtiğimiz aralık ayında oyuna eklenen gece pazarının yeni tarihi belli oldu. Oyuncular tarafından heyecanla beklenen Valorant Gece Pazarı etkinliğinin Riot Games ne zaman oyuna ekleneceğini duyurdu. Peki Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek?

Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2026 Şubat Valorant gece pazarı tarihi duyuruldu
04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 11:41

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta gece pazarı etkinliği için oyuncuların heyecanlı bekleyişi başladı. En son 12 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 tarihleri arasında oyuna eklenen Valorant Gece Pazarı etkinliği bu ay tekrardan geliyor. Etkinlik kapsamında oyuncular indirimli fiyatlardan silah kaplamaları satın alabilecek. Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta geleceği araştırılmaya başlandı.

Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2026 Şubat Valorant gece pazarı tarihi duyuruldu

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2026 ŞUBAT?

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant gece pazarı etkinliği Valorant Türkiye'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 6 Şubat 2026 Cuma günü oyuna eklenecek. Oyuncular 25 gün boyunca etkinlik kapsamında indirimli olarak silah kaplamalarını satın alabilecekler. 3 Mart 2026 tarihinde ise Valorant gece pazarı etkinliği oyundan kaldırılacak. Bir sonraki Valorant gece pazarı etkinliğinin ise 2026 Nisan ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2026 Şubat Valorant gece pazarı tarihi duyuruldu

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant gece pazarı etkinliği oyuncuların indirimli fiyatlardan silah kaplaması satın almasına imkan sağlayan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Etkinlik kapsamında her oyuncuya rastgele 5 farklı silah kaplamasında indirim yapılıyor. İndirimli olan silah kaplamaları her oyuncuda değişiklik gösteriyor.

